Motywy z najpopularniejszych seriali w "TzG"

Tego w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" jeszcze nie było. W piątkowym odcinku gwiazdy i tancerze wcielą się w głównych bohaterów najpopularniejszych seriali telewizyjnych. Oczywiście towarzyszyły im będą znane tematy muzyczne i piosenki, które nieodłącznie kojarzą się z głośnymi serialowymi tytułami.

Marcin Korcz i Wiktoria Omyła wcielą się w bohaterów serialu "Przyjaciele" /Polsat

Foxtrota do piosenki "Love and Marriage" z serialu "Świat według Bundych" zatańczą Monika Mariotti i Rafał Maserak. Będzie i główny motyw z "Przyjaciół" czyli "I Will Be There For You" The Rembrandts oraz przyjaciele Marcin Korcz, Wiktoria Omyła, ich jive i nieodłączna kanapa.

W piątek na parkiecie programu pojawią się również melodie i postaci agentów "Z archiwum X", klasyk "With a Little Help From My Friends" Joe Cockera z serialu "Cudowne lata" oraz wspaniała tytułowa salsa z "Seksu w wielkim mieście".

Będą także polskie seriale. Do niezapomnianej wokalizy Grzegorza Markowskiego z serialu "07 zgłoś się" rumbę zatańczą Tomasz Zimoch i Paulina Biernat. W świat serialu "Alternatywy 4" przeniosą nas za to Mariusz Kałamaga i Walerija Żurawlewa.