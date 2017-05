Marcin Korcz o "Tańcu z Gwiazdami": Efekty są!

Pod koniec roku skończy 30 lat, ale wciąż wygląda jak młodzieniaszek. - To kwestia dobrych genów - śmieje się aktor Marcin Korcz. Przyznaje też, że jego największą fanką jest… babcia Zosia!

Marcin Korcz i Wiktoria Omyła na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" /AKPA

Jest wysportowany, co pomaga w tańcu. Zamiłowanie do ruchu zaszczepił w nim tata - nauczyciel WF-u. Doskonale wykorzystuje to w tańcu pod okiem wymagającej 19-letniej Wiktorii Omyły.



- Zdarzają nam się czasem lekkie nieporozumienia. Najważniejsze, że zawsze wracamy na salę, mądrzejszy wyciąga pierwszy rękę, no i do przodu. W końcu gramy w jednej drużynie! - mówi aktor o tanecznej partnerce.

Reklama

Reklama

Korcz i Omyła są autorami największej sensacji w tej edycji "Tańca z gwiazdami". W piątek, 28 kwietnia, awansowali do półfinału show.



W "Przyjaciółkach" grasz ciapowatego Dagmara, z kolei w "O mnie się nie martw" przebojowego Pawła. Natomiast w "Tańcu z gwiazdami" - jesteś po prostu sobą, tańczysz. I to jak!

- Dzięki. Natura obdarzyła mnie dość plastycznym ciałem, do tego rozum podpowiada, by korzystać, ile się da z tej wspaniałej okazji do nauki. No i efekty są, co mnie bardzo cieszy.



"Taniec z Gwiazdami" [odcinek 8] 1 9 W ćwierćfinale każda z par zatańczyła 3 razy. Najpierw taniec dedykowany ukochanej osobie, następnie taniec improwizowany i wreszcie taniec wybrany przez siebie. Autor zdjęcia: Źródło: MWMedia 9

Czy uczyłeś się wcześniej tańca?

- W zasadzie nie. Jedyny kontakt miałem z nim w dzieciństwie. Należałem do formacji tanecznej przy Wiejskim Domu Kultury w Żarkach koło Oświęcimia. Mało z tego czasu pamiętam, ale mama mówiła mi, że szybko zrezygnowałem, bo po paru miesiącach wykruszyli się wszyscy chłopcy z zespołu, zostałem sam z dziewczynami. Pewnie wtedy mi się to nie podobało. (śmiech)

Podobno do udziału w telewizyjnym show namówiła Cię babcia?



- Na pewno był duży w tym jej udział. Babcia Zosia jest wielką fanką "Tańca z gwiazdami", ogląda go od samego początku. Kiedy więc przyszło zaproszenie z Polsatu, pomyślałem sobie - czemu nie? Wiedziałem, że sprawię jej tym wielką radość.

Dziś śledzi co piątek twoje popisy na parkiecie i wysyła SMS-y?

- Że śledzi i trzyma mocno kciuki, to pewne. Gorzej z SMS-ami. Kiedyś uczyliśmy ją wysyłać z siostrą, ale bez większych rezultatów. Najważniejsze, że wspiera mnie dobrą energią, tak jak reszta moich bliskich. Bardzo mi to pomaga - i na parkiecie, i na sali ćwiczeń.



Marcin Korcz i Wiktora Omyła: Seksualny taniec 1 4 Marcin Korcz i Wiktoria Omyła to jedna z najlepiej i najrówniej punktujących par bieżącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tango, które para zaprezentowała w 2. odcinku show, uznane zostało za "najbardziej seksualny taniec" wieczoru. Autor zdjęcia: J. Antoniak Źródło: MWMedia 4

Którego z jurorów boisz się najbardziej?

- Nikogo się nie boję! Czasem mam tylko wrażenie, że czegoś nie dostrzeżono, coś pominięto - a to na plus dla mnie, a to na minus, ale przecież o gustach się nie dyskutuje. Zarówno szanownego gremium jury, jak i publiczności, która w dużej mierze decyduje o wynikach konkursu.

Czy marzysz o zdobyciu Kryształowej Kuli?

- Każdy z nas marzy. I każdy ma szansę, zwłaszcza że na placu boju pozostała już ledwie garstka potencjalnych zwycięzców.

A co byś z nią zrobił, gdybyś ją dostał?



- Pewnie najpierw musielibyśmy z Wiktorią rzucać monetą, kto z nas zabierze ją do domu. Jeśli padłoby na mnie, to myślę, że zajęłaby honorowe miejsce na kredensie babci. To byłaby pełnia szczęścia.

Na co przeznaczyłbyś 100 tysięcy złotych, wygraną w tym konkursie?



- Szczerze mówiąc, nie wiem, ale na pewno zasłużyłem na wakacje. Poza tym, może to zabrzmieć trochę próżnie, ale mam słabość do kabrioletów...

Zdjęcie Wiktoria Omyła i Marcin Korcz w "Tańcu z Gwiazdami" / AKPA

Wiadomo, kabriolety działają na płeć piękną. Ale mówią, że największym wzięciem cieszą się mężczyźni, którzy dobrze tańczą!

- Tak mówią? Szkoda, że tego wcześniej nie wiedziałem. Choć rzeczywiście coś w tym musi być, bo odkąd występuję w "Tańcu z gwiazdami", moje profile społecznościowe znacznie się ożywiły! (śmiech)

Rozmawiała Jolanta Majewska-Machaj

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***