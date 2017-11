"Rolnik szuka żony 4": Zapowiedź 11. odcinka

Zbigniew jedzie dokądś samochodem. Czyżby miał zamiar odwiedzić tajemniczą nieznajomą? W poprzednim odcinku rolnik zdradził, że kogoś poznał.



Mikołaj nadal szuka tej jedynej. "Ja nie szukam kochanki, ja szukam żony, z którą bym się związał na zawsze" - wyznaje w zapowiedzi jedenastego odcinka.



"Jestem szczęśliwy" - mówi z kolei Piotr, będąc na randce z Kasią. "Piotrek jest osobą, która szubko działa, więc zobaczymy, co zadziała" - dodaje Kasia.



"Ciężko to opisać, ciężko powiedzieć, ale jest coś" - wyznaje Karol. Przed nim kolejne wyzwanie. W zwiastunie widać, jak Jagoda przyjeżdża do jego domu, żeby poznać rodziców rolnika.



Pomiędzy Małgorzatą i Pawłem rodzi się uczucie. Widać, że para jest sobą zauroczona. To chyba największy "pewniak" tej edycji.



Jedenasty odcinek programu "Rolnik szuka żony 4" zobaczymy w niedzielę, 19 listopada, w TVP1.