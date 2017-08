Marta Manowska o programie "Rolnik szuka żony 4"

- Trudno jest dokonać wyboru, czasami nie da się go dokonać, a czasami serce od razu wie. To bohaterowie dyktują, co się wydarzy. Mogę zdradzić, że są bardzo duże szanse na "coś" w kilku przypadkach - powiedziała Marta Manowska w rozmowie z Marcinem Adamczykiem z Interii.



Pierwszy odcinek nowej edycji programu "Rolnik szuka żony" widzowie obejrzą w niedzielę, 3 września, o godz. 21.20 w TVP1. Program będzie miał 12 odcinków. Zdjęcia do reality-show odbywały się w czerwcu i lipcu.