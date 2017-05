"Rolnik szuka żony": Ania i Grzesiek z synem

Grzesiek z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" wraz z żoną Anią, którą poznał na planie produkcji TVP, pokazali zdjęcie ich malutkiego syna Jasia.

Ania, Grzesiek i syn Jaś /Facebook

Grzegorz i Anna Bardowscy, bohaterowie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony", zostali rodzicami 24 grudnia 2016 roku.

Przypomnijmy, że 16 kwietnia 2016 roku para powiedziała sobie sakramentalne "tak". O swoich wrażeniach tak pisał wówczas Grzegorz: "Moi drodzy, jak już niektórzy zdążyli zauważyć od wczoraj jesteśmy z Anią małżeństwem. To był najpiękniejszy dzień w naszym życiu! Wszystko było idealnie. Wprawdzie wyobrażaliśmy sobie, jak nasz ślub może wygadać, ale to co działo się wczoraj przerosło nasze oczekiwania".



W środę, 3 maja, Grzesiek na swym profilu zamieścił zdjęcie z żoną Ania i ich synem Janem. Para wygląda na niezwykle szczęśliwą.







Od razu posypały się gratulacje i komentarze internautów.