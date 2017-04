"Rolnik szuka żony 4": Sylwetki kandydatów

W niedzielę wielkanocną, 16 kwietnia, widzowie telewizyjnej Jedynki poznali kandydatów do czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kim są? Kogo szukają?

Czy rolnicy znajdą w programie miłość? /TVP

Wśród 10 kandydatów są dwie kobiety i ośmiu mężczyzn. Najmłodsza rolniczka ma 27 lat, najstarszy rolnik - 72. Pochodzą z całej Polski.

Reklama

Reklama

Osoby zainteresowane poznaniem uczestników programu już mogą do nich pisać listy. Pięcioro rolników z największą liczbą listów wystąpi w programie, który zobaczymy jesienią. Na listy TVP czeka do 14 maja. Choć w programie znajdzie się tylko ta piątka, która dostanie najwięcej listów, twórcy programu gwarantują, że wszystkie listy trafią do adresatów.



Kim są kandydaci do czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony"?

Adam ma 30 lat i jest osobą z natury spokojną. Urodził i wychował się na gospodarstwie, z nim też wiąże całą swoją przyszłość. "Grzebanie" w samochodach i stolarstwo to jego hobby. Jest osobą stałą uczuciach i jak się zakocha, to już na zabój. Adam nie wyobraża sobie opuszczenia gospodarstwa, co w jego poprzednich związkach okazywało się przeszkodą nie do pokonania. Zgłaszając się do programu, mężczyzna liczy na znalezienie zdecydowanej kobiety, która wie, czego chce i która byłaby z nim na dobre i na złe.







Małgorzata ma 27 lat. Jest absolwentką warszawskiego SGGW i właścicielką kilkudziesięciohektarowego gospodarstwa na Podlasiu. Prowadzi również dwa fanpage poświęcone rolnictwu i gotowaniu. Lubi tańczyć, fotografować, a w wolnym czasie biega. Zapewnia, że nie stanowią dla niej problemu "kawalerowie z odzysku", nie przeszkadza jej też nieduża różnica wieku. Czeka na listy od mężczyzn stanowczych, uśmiechniętych, skromnych (ale pewnych siebie), otwartych, z pasją i własnymi zainteresowaniami.







Robert - młody (28 letni) Mazur jest rolnikiem, jak i sołtysem. Mieszka wraz z rodzicami, bratem oraz babcią i wspólnie pracują w rodzinnym gospodarstwie. W wolnych chwilach zajmuje się wędkarstwem. Lubi też jeździć konno. Jest mężczyzną przedsiębiorczym, pracowitym i bardzo komunikatywnym. Marzy o partnerce wesołej, uczciwej oraz otwartej, takiej, z którą mógłby dzielić trudy i radości wiejskiego życia, a w przyszłości stworzyć rodzinę. Co ważne nie ma, nic przeciwko kobietom "z przeszłością".





Mikołaj ma 72 lata. Z zawodu jest rolnikiem, a z zamiłowania winiarzem. W swoim ekologicznym gospodarstwie uprawia ponad 30 odmian winogron i wytwarza wiele gatunków win. Oprócz tego Mikołaj słynie z wyrobu doskonałych wędlin. Jest stały w uczuciach. 42 lata spędził w szczęśliwym związku ze swoją żoną. Teraz czuje, że nadszedł czas na nowy związek. Poszukuje kobiety szczupłej, wrażliwej, ale pogodnej i nie pozbawionej temperamentu.







Karol ma 33 lata, 183 cm wzrostu i nietuzinkowy talent - dekoruje kwiatami sale na śluby i inne uroczystości, a także tworzy bukiety i wiązanki. Wraz z rodzicami pracuje na swoim kilkudziesięciohektarowym gospodarstwie na Lubelszczyźnie, gdzie oprócz klasycznych upraw - takich jak pszenica, kukurydza czy soja - uprawia również truskawki i maliny. Poszukuje kobiety ambitnej, spokojnej i otwartej na świat. Osoby rodzinnej, choć niepozbawionej nutki szaleństwa - takiej, która bez reszty podbije jego kawalerskie serce.





Piotr to 38-letni kawaler z Mazowsza, który prowadzi rodzinne gospodarstwo. Jego pasją jest kolekcjonowanie militariów z okresu pierwszej wojny światowej. Do pełni szczęścia brakuje mu tylko drugiej połowy. Dotychczasowe poszukiwania nie zakończyły się sukcesem, tym bardziej, że Piotr nie wyobraża sobie, porzucenia gospodarstwo. Ma nadzieję, że udział w programie pozwoli mu znaleźć kogoś na całe życie.





Marek - podobnie jak wielu Ślązaków dzieli swój czas pomiędzy pracę w kopalni (jest sztygarem) i prowadzenie 50-hektarowego, wysoce zmechanizowanego gospodarstwa. Wolny czas spędza na słuchaniu muzyki, lubi też podróżować. Kobieta, której szuka powinna być miła, uśmiechnięta i poważnie myśląca o założeniu rodziny. Marek twierdzi też, że jeśli będzie miała w sobie "to coś", to nie ważny będzie jej wygląd. Nie przeszkadzają mu też kobiety "z przeszłością".





Zbigniew ma 42 lata. Z zamiłowania i zawodu jest rolnikiem i sołtysem. Samodzielnie gospodaruje na 70 hektarach. Zbigniew jest człowiekiem bardzo spokojnym i nieśmiałym, ma duszę romantyka. Kilkanaście lat temu, w wyniku wypadku przy pracy stracił dłoń, ale jak sam mówi, "oprócz butów wiązania, robi wszystko". Jak dotąd nie miał szczęścia w miłości. Mężczyzna chciałby poznać kobietę rozważną, wiedzącą czego chce od życia.







Wiesława ma 62 lata i jest rodowitą Pomorzanką, która całe swoje dorosłe życie związała z Bieszczadami. Tu poznała swojego męża, wychowała swoich dwóch synów i tu prowadzi swoje gospodarstwo agroturystyczne. Chciałaby poznać mężczyznę, z którym mogłaby dzielić życie. Uważa, że najważniejszy będzie jego charakter, a nie wygląd. Dodaje też, że ze względu na wspólne doświadczenia, łatwiej będzie jej znaleźć wspólny język z wdowcem.





Sebastian ma 31 lat i pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie wraz z rodzicami prowadzi kilkudziesięciohektarowe gospodarstwo. W wolnych chwilach sprzedaje maszyny rolnicze, majsterkuje i pracuje w swoim ogrodzie. Jedyne czego brakuje mu do szczęścia to miłość. Nie ukrywa, że choć dokonując pierwszego wyboru będzie się kierował wyglądem, to ostatecznie zdecyduje charakter kandydatki.