"Rolnik szuka żony 4": Moment wyboru coraz bliżej. Co w kolejnym odcinku?

W ósmym odcinku programu "Rolnik szuka żony 4" rodziny poznają osoby, które starają się zdobyć serca bohaterów produkcji TVP.

Iwona i Zbigniew, fot. z oficjalnego profilu programu "Rolnik szuka żony" na Facebooku /TVP

Na oficjalnym profilu programu "Rolnik szuka żony" na Facebooku pojawił się zwiastun nowego odcinka produkcji TVP. Czego możemy się z niego dowiedzieć?



"Jeszcze nie jestem zdecydowany ani na tą, ani na tą" - powie Mikołaj o Janeczce i Teresie. Widać, że panie nadal ostro rywalizują o jego względy.



"Zaczęłam się zastanawiać, czy ma to jakikolwiek sens" - wyzna przed kamerami Monika. Czy to dlatego, że w domu Piotra pojawiła się Kasia?



"Będziesz mnie trzymał mocno?" - zapyta Małgorzata. "Bardzo mocno i nie puszczę" - odpowie Paweł, obejmując rolniczkę. Czyżby wybór się dokonał?



"W związku to facet powinien mieć spodnie i jaja, a nie kobieta" - oświadczy Ewa, kandydatka na żonę Zbigniewa, wsiadając do samochodu. Czy kobieta opuści dom rolnika? I co na to Iwona?



"Geny dobre, to i dzieci byłyby ładne, jakby były" - wyzna Sara. Może Karol już zdecydował? Justyna i Ania wydają się mieć coraz mniejsze szanse na zdobycie jego serca.



Ósmy odcinek programu "Rolnik szuka żony 4" już w niedzielę, 29 października, w TVP1.