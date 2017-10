"Rolnik szuka żony 4": Kim jest Kasia, nowa kandydatka Piotra?

W siódmym odcinku "Rolnik szuka żony 4" w domu Piotra pojawiła się nowa kandydatka. Skąd wzięła się Kasia?

W domu Piotra pojawiła się nowa kandydatka Kasia /TVP

Przypomnijmy, że w szóstym odcinku z domu Piotra nagle wyjechała Emilia, a za nią Kasia (czytaj więcej na ten temat).



Kiedy w domu Piotra została tylko Monika, rolnik podjął niespodziewaną decyzję. Rolnik zdecydował się zaprosić do programu... kolejną Kasię.

Katarzyna ma 33 lata i pochodzi z Kowalewa Pomorskiego. Kobieta napisała list do Piotra, ale potem wycofała się z programu, bo nie chciała występować w telewizji. "Wahałam się, w końcu cała Polska na patrzy" - wyznała.



Po jakimś czasie para nawiązała jednak kontakt przez portal społecznościowy i Piotr postanowił, że chcę Kasię lepiej poznać.



Jak zareagowała Monika? "Trochę dziwna, skomplikowana sytuacja wyszła" - stwierdziła. "Przynajmniej będziesz miała towarzystwo" - powiedział Piotr.

Internauci uznali, że zaproszenie Kasi do programu jest "podejrzane" i w komentarzach sugerują, że para znała się już wcześniej. Użytkownicy zastanawiają się również, dlaczego do udziału w produkcji nie zaproszono jednej z dziewczyn, którą Piotr odrzucił na wcześniejszym etapie. Uważają też, że zachowanie Piotra w stosunku do Moniki jest nieeleganckie.



Oto niektóre z komentarzy (pisownia oryginalna)!

"Niestety ale widac ze to ustawka. Laska niby napisala list ale sie bala kamer i nie chciala brac udzialu w programie po czym widzimy osobe pewna siebie, wygadana ktora dosc dobrze radzi sobie w towarzystwie kamer. Dodatkowo nie jest to cicha, szara myszka bo deklaruje ze chce byc "number one" i bedzie walczyc oraz nie podoba jej sie ze Monika zaczepia slowem Piotrka Widac ze znali sie wczesniej, mozliwe ze plotka o jej ciazy okaze sie prawda".

"Już w ubiegłym tygodniu słyszałam, że dzisiaj wejdzie do programu nowa dziewczyna dla Piotra i okazało się to prawdą, więc zapewne prawdą jest także to, że kręcił z tą dziewczyną już od jakiegoś czasu i ona jest z nim w ciąży".

"Niezły krętacz z Piotra. Miał panie w domu, a jednocześnie koresponduje z osobą z poza programu (powtarza się sytuacja z zeszłej edycji "Rolnika..."). Nie fair w stosunku do Moniki, trochę jak policzek dla niej, którą za bardzo się nie interesuje i z tego co widać nie dotrzymuje towarzystwa jako gospodarz. Szkoda jej czasu. Mogła mu podziękować i odjechać do domu".





Jak to się wszystko potoczy, zobaczymy już w następnych odcinkach "Rolnik szuka żony 4" w TVP1.