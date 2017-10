Uczestnika programu "Rolnik szuka żony 4" została skrytykowana przez internautów, którym nie podobał się strój kandydatki na żonę, jaki założyła do pracy w oborze. Uczestniczka show TVP miała na sobie w programie krótką dżinsową sukienkę. Na Facebooku postanowiła pokazać, jaka kreacja według niej byłaby rzeczywiście niestosowna.

Justyna, uczestnika 4. edycji programu "Rolnik szuka żony", ostatnio podpadła nie tylko swojemu rolnikowi, ale też internautom. Wszystko za sprawą "kusej" sukienki, która rozpraszała Karola.



Nieprzychylne komentarze internautów sprowokowały ją do odpowiedzi.



Dziewczyna opublikowała zdjęcie w czarnej kreacji z dekoltem. "rozumiem, jeśli na obrządek ubrałabym taką kreację, to mogę stwierdzić, że zbyt sexi. Ale taka dżinsowa kiecka, którą miałam w ŁoBoże to dla mnie ok" - podpisała fotografię [pisownia oryginalna - przyp. red.].

W programie "Rolnik szuka żony 4" Justyna stara się o względy Karola.

W ostatnim odcinku rolnik zaprosił jednak na randkę inną z kandydatek.

"Ciężko było mi zaakceptować tę zmianę, że bardziej zainteresował się dziewczynami, bo Karol zrobił mi nadzieję. Inaczej mnie traktował na początku i dał mi czerwoną różę - symbol miłości" - oświadczyła rozżalona Justyna.

