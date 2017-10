"Rolnik szuka żony 4": Justyna kontratakuje

Justyna Szawała jest jedną z kandydatek na żonę Karola. W ostatnim odcinku kobieta urządziła rolnikowi scenę zazdrości. Wielu internautom nie spodobało się jej zaborcze zachowanie.

Karol i jego dziewczyny - Sara, Ania i Justyna /TVP

W domu Karola od początku panuje gęsta atmosfera. Justyna jest coraz bardziej zazdrosna o Sarę. Ania jak na razie zachowuje stoicki spokój i nie angażuje się w spory.



"Widzę, że Karol jest zainteresowany Sarą. Ja się męczę przy takich osobach, które chcą się przebić" - powiedziała Justyna w szóstym odcinku "Rolnik szuka żony 4". "Jest rywalizacja! Jak diabli" - dodała.

Karol wciąż nie jest pewny, która z kandydatek podoba mu się najbardziej, choć początkowo najbliżej było mu do Justyny.

Widząc co się dzieje, Justyna poprosiła rolnika o szczerą rozmowę. Żaliła się, że dziewczyny są źle wychowane, nie lubią jej i źle czuje się w ich towarzystwie. Powiedziała też, że zwraca on zbyt dużą uwagę na Sarę. Takie zachowanie kobiety nie spodobało się internautom.



W komentarzach pod zdjęciem, które opublikowano na oficjalnym fanpage'u programu "Rolnik szuka żony" na Instagramie, rozpętała się ostra dyskusja na temat Justyny. Internauci nie przebierali w słowach.



"Justyna to taki niewinny typ, a w środku żmijka:)", "Okropna, wymyśla żeby zwrócić na siebie uwagę", "Zdesperowana na siłę chce mieć faceta", "Psychiczna baba do lekarza niech się przejdzie" - to tylko niektóre z komentarzy.



Sama zainteresowana postanowiła zabrać głos. W komentarzu pod swym zdjęciem Justyna napisała:

"Jestem z siebie dumna!! Piękna, odważna, inteligentna, wysportowana, grzeszna, widzę swoje niedoskonałości, do których potrafie przyznać się przed sobą i całą Polską a później potrafię ciężko pracować nad swoimi wadami :) a Wy Piękni Ludzie, bardzo musicie cierpieć skoro swoje życiowe żygi zamieniacie na hejty!! Miejcie odwagę żyć dla Miłości, będąc sobą!! Amen".

Zdjęcie Justyna z "Rolnik szuka żony 4" odpowiada na komentarze internautów / Instagram

A Wy komu kibicujecie? Co sądzicie o zachowaniu Justyny?