"Rolnik szuka żony 4": Co w kolejnym odcinku?

W piątym odcinku programu "Rolnik szuka żony 4" widzowie dowiedzą się, jak goście bohaterów produkcji radzą sobie z pracami na gospodarstwie.

Iwona i Ewa w ogrodzie Zbigniewa, fot. z oficjalnego profilu programu TVP /Facebook

Na oficjalnym profilu programu "Rolnik szuka żony" na Facebooku pojawił się zwiastun nowego odcinka produkcji TVP. Czego możemy się z niego dowiedzieć?

Piotr uświadomi sobie, po co Emilia do niego przyjechała. "To mi się nie podoba" - powie Emilia podczas pracy w oborze. "Codziennie nie potrafiłabym tego robić" - dodaje Kasia. Co na to rolnik? "Ona się zgłosiła do tego programu, żeby się wylansować, a nie po to, żeby poznać mnie" - oświadczy Piotr.

U Mikołaja panie wydaje się być w świetnej komitywie. Nie wiadomo, która z nich jest faworytką najstarszego w programie rolnika.

"Ja się nie nadaję do tego" - co ma na myśli Dawid, jeden z kandydatów na męża Małgorzaty? A co z dwoma Pawłami? To okaże się już 9 października.

Nie do końca wiadomo, co dzieje się w domu Zbigniewa. W zwiastunie możemy usłyszeć, jak Iwona pyta Ewę: "To jak, uciekamy?".

Dziewczyny Karola mówią, że praca na wsi to prawie jak ćwiczenia na siłowni. Która z nich zdobędzie serce rolnika? W zapowiedzi odcinka widać, jak Karol tańczy z Justyną. "Co z tego będzie, to ja nie wiem" - przyznaje Sara.

Piąty odcinek "Rolnik szuka żony 4" już w niedzielę, 9 października, w TVP1.