Oscary 2018: Relacja

Trwa ceremonia, podczas której wręczana są najważniejsze nagrody w świecie filmowym, czyli Oscary. Który film otrzyma najwięcej statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej podczas jubileuszowej - 90. gali, którą podobnie jak przed rokiem prowadzi Jimmy Kimmel?

Jimmy Kimmel na 90. gali rozdania Oscarów /Getty Images

2:00 Jimmy Kimmel, gospodarz gali, wspomina zeszłoroczną wpadkę z pomyleniem kopert. Odnosi się też do afery o molestowanie. Dostaje się też Melowi Gibsonowi, Harveyowi Weinsteinowi i Meryl Streep.... Dużo jest też pochwał. Prowadzący mówi komplementy pod adresem Margot Robbie, Timothyego Chalameta i Jordana Peele'a.

2:15 Na scenie Viola Davis, zeszłoroczna laureatka Oscara za "Płoty". Pierwszego Oscara dostanie więc najlepszy aktor drugoplanowy. Czy wygra faworyt Sam Rockwell? Tak jest. Aktor dziękuje pozostałym nominowanym aktorom, a także swoim rodzicom, którzy jak on, kochali kino.Nie zapomina też o kolegach z planu "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri": Frances McDormand i Woodym Harrelsonie.

Oscary 2018: Najpiękniejsze kreacje 1 14 Gal Gadot Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images 14

2:25 Armie Hammer i Gal Gadot wręczą Oscara za najlepszą charakteryzację. Wygrywa zgodnie z oczekiwaniami "Czas mroku". Najwięcej podziękowań od Kazuhiro Tsujiego, Davida Malinowskiego i Lucy Sibbick płynie pod adresem gwiazdy filmu, Gary'ego Oldmana i reżysera Joe Wrighta.

2:31 A kto dostanie Oscara za najlepsze kostiumy? Wręczy go Eva Marie Saint, gwiazda m.in. filmu "Na nabrzeżach". Wygrywa Mark Bridges za fenomenalne kreacje z "Nici widmo" To jego trzecia nominacja i drugi Oscar - pierwszego otrzymał za "Artystę". Twórca dziękuje przede wszystkim reżyserowi filmu, Paulowi Thomasowi Andersonowi.

2:37 Kimmel żartuje z sukcesu frekwencyjnego "Czarnej pantery". A tymczasem Greta Gerwig i Laura Dern wręczą Oscara dla najlepszego filmu dokumentalnego. Wygrywa "Ikar". Na scenie reżyser Bryan Fogel i producent Dan Cogan. Twórcy są niezwykle wzruszeni, dziękują przede wszystkim swoim rodzinom.

2:43 Taraji P. Henson zapowiada pierwszą piosenkę nominowaną do Oscara. Mary J. Blidge śpiewa "Mighty River" z "Mudbound". Piosenkarka jest nominowana za drugoplanową rolę w tym filmie.

2:57 Ansel Elgort i Eisa Gonzales wręczą Oscary za najlepszy montaż dźwięku. Wygrywają Richard King i Alex Gibson za "Dunkierkę". Artyści dziękują przede wszystkim swoim rodzinom. Elgort i Gonzales nagradzają też twórców najlepszego dźwięku. Drugi Oscar z rzędu dla "Dunkierki". Statuetki odbierają Gregg Landaker, Mark Weingarten i Gary Rizzo, którzy dziękują głównie reżyserowi filmu - Christopherowi Nolanowi.

Wideo "Dunkierka" [trailer 3]

3:08 Kumail Nanjiani i Lupita Nyong'o nagradzają twóców najlepszej scenografii. Jest pierwszy Oscar tej nocy dla "Kształt wody". Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin, Shane Vieau dziękują reżyserowi filmu Guillermo Del Toro.

3:11 Jest kolejna nominowana do Oscara piosenka. Tym razem "Remember Me" z animacji "Coco". Śpiewa Gael Garcia Bernal.

3:22 Na scenie laureatka Oscara za "West Wide Story" - Rita Moreno, nagrodzi najlepszy film nieanglojęzyczny. Wygrywa dosyć niespodziewanie "Fantastyczna kobieta" reprezentująca Chile. Sebastián Lelio, reżyser filmu, jest równie zaskoczony co wzruszony.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fantastyczna kobieta" [trailer] materiały dystrybutora

3:26 Na scenie Mahershala Ali, zeszłoroczny laureat Oscar za najlepszą rolę drugoplanową. Nagrodzi najlepszą aktorkę w roli drugoplanowej. Wygra Allison Janney za film "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"? Dokładnie. "Osiągnęłam to wszystko sama" - żartuje zwyciężczyni. Dziękuje przede wszystkim reżyserowi i kolegom z planu, w tym Margot Robbie.

3:35 Kelly Li Tran, Mark Hammil, Oscar Isaac i BB-8, gwiazdy "Gwiezdnych wojen: Ostatniego Jedi", nagrodzą najlepsze dokumentalne filmy krótkometrażowe. Wygrywa "Dear Basketball". Kobe Bryant z Oscarem! Oprócz niego statuetkę dostaje też Glen Keane. Bryant jest stremowany i wyraźnie poruszony. Dziękuje głównie swojej żonie. Aktorzy wręczają też statuetkę dla najlepszej animacji. Wygrywa zgodnie z oczekiwaniami "Coco". "Twój Vincent" musi obejść się smakiem. Producentka Darla K. Anderson i reżyserzy Lee Unkrich i Carlos Saldana odbierają statuetki.

Wideo "Coco" [trailer 3]

3:43 Daniela Vega, gwiazda "Fantastyczna kobiety", zapowiada kolejną piosenkę nominowaną do Oscara - "Mystery of Love" w wykonaniu Sufjana Stevensa.

3:51 Gina Rodriguez i Tom Holland wręczą Oscara za najlepsze efekty specjalne. Wygra "Wojna o Planetę Małp"? Jednak nie. Triumfuje "Blade Runner 2049". Statuetki odbierają John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert i Richard R. Hoover.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Blade Runner 2049" [trailer 4] materiały dystrybutora

3:55 Na scenie Matthew McConaughey, który nagrodzi Oscarem twórców najlepszego montażu. "Dunkierka" czy "Baby Driver"? Jednak ten pierwszy film. To już trzeci Oscar tego wieczoru dla filmu Christophera Nolana. Lee Smith dziękuje przede wszystkim Christopherowi Nolanowi i pozostałym twórcą filmu.

4:00 Kimmel zbiera gwiazdy, bo chce zaskoczyć widownię jednego z kinowych seansów odbywających się nieopodal. Prowadzący rozdaje przekąski z Gal Gadot. "Ustawka" jak przed rokiem? Jeden z widzów zapowiada kolejnych wręczających statuetki: Tiffany Haddish i Maya Rudolph.



4:12 Te żartują m.in. z uprzedzeń rasowych. Panie wręczą Oscara za najlepszy dokument krótkometrażowy. Wygrywa "Heaven is a traffic jam on the 405". Reżyser Frank Stiefel dziękuje przede wszystkim swojej niezwykle wzruszonej żonie. Aktorki nagrodzą też twórców najlepszego krótkometrażowego filmu dokumentalnego. Triumfuje "The Silent Child". Chris Overton, Rachel Shenton "miga" ze sceny specjalnie dla głuchoniemej dziewczynki grającej główną rolę w ich filmie.

4:18 Kolejna nominowana do Oscara piosenka. Tym razem "Stand Up for Something". Śpiewają Andra Day i Common.

4:25 Ashley Judd, Salma Hayek i Annabella Sciorra mówią o akcji #Time's Up, o molestowaniu i wykorzystywaniu kobiet.



4:31 Margot Robbie i Chadwick Boseman nagradzają twórców najlepszych scenariuszy adaptowanych. Wygrywa James Ivory za "Tamte dni, tamte noce". Legendarny twórca dostał owację na stojąco. To pierwszy Oscar 89-latka. Artysta czyta przygotowaną wcześniej przemowę. Dziękuje swoim życiowym partnerom i reżyserowi filmu, Luce Guadagnino.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Tamte dni, tamte noce" [trailer] materiały dystrybutora

4:35 Nicole Kidman wręczy Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Wygrają zgodnie z oczekiwaniami "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"? Jednak niespodzianka. Triumfuje debiutant Jordan Peele za "Uciekaj!". Reżyser dedykuje nagrodę wszystkim, którzy oddali mu głos i pozwolili wypowiedzieć się przy pomocy kina.

4:46 Sandra Bullock nagrodzi twórcę najlepszych zdjęć. Wygra Roger Deakins, który ma już 14 nominacji, ale ani jednego Oscara? Dokładnie. Nareszcie. Artysta dziękuje swojej żonie, reżyserowi "Blade Runnera 2049" Denisowi Villeneuve'owi i swoi współpracownikom.

4:51 Ostatnią z nominowanych do Oscara piosenek zapowiada Zendaya. To piosenka "This Is Me" pochodząca z filmu, w którym aktorka występuje - "Król rozrywki". Śpiewa Keala Settle.

4:57 Na scenie Christopher Walken, który wręczy Oscara za najlepszą muzykę. Wygrywa Alexandre Desplat, dla którego to już drugi Oscar (ma aż dziewięć nominacji). Kompozytor dziękuje swoim muzykom i reżyserowi "Kształtu wody" Guillermo Del Toro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kształt wody" [trailer] materiały dystrybutora

5:00 Emily Blunt i Lin-Manuel Miranda nagrodzą twórców najlepszej piosenki. Triumfuje "Remember Me". To drugi Oscar dla "Coco". Twórcy mają już Oscara za "Krainę lodu".



5:04 Jennifer Garner zapowiada stały punkt każdej ceremonii - In memoriam. Wspominamy gwiazdy, których już z nami nie ma. Śpiewa Eddie Vedder. Na zdjęciach prezentowane są tacy artyści, jak: Harry Dean Stanton, Jonathan Demme, Michael Balhaus, John Heard, Martin Landau, Roger Moore, Jeanne Moreau, George Romero i Jerry Lewis.

5:13 Emma Stone nagrodzi nie najlepszego aktora pierwszoplanowego, jak to powinna zrobić laureatka z zeszłego roku - wszystko przez nieobecność na gali Caseya Afllecka - ale najlepszego reżysera. Wygrywa zgodnie z oczekiwaniami Guillermo del Toro za "Kształt wody". Twórca z pozycji imigranta, mówi o wymazywaniu granic - "linii na piaski" - czego można dokonywać przy pomocy filmów. To trzeci Oscar dla jego filmu.



5:20 Jane Fonda i Helen Mirren opowiadają o zmianie w stosunkach damsko-męskich, jakie zaszły w Hollywood w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Pani wręczą Oscara za najlepszą męską rolę pierwszoplanową. Wygra zgodnie z oczekiwaniami Gary Oldman za "Czas mroku"? Oczywiście. To jego druga nominacja (wcześniej za "Szpiega") i pierwszy Oscar. To chyba najdłuższa przemowa tej nocy. Brytyjski aktor podziękował chyba każdemu, kogo spotkał podczas swojej przebogatej kariery, włącznie ze swoją 99-letnią mamą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czas mroku" [trailer 2] materiały dystrybutora

5:29 Na scenie laureatki Oscarów: Jodie Foster i Jennifer Lawrence. Wręczą statuetkę za najlepszą kobiecą rolę pierwszoplanową. Tu faworytką jest Frances McDormand za "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri". I ona też wygrywa. To jej drugi Oscar, pierwszego otrzymała za "Fargo".