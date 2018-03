W tej sukni Polka odbierze Oscara?

Dorota Kobiela to polska reżyserka, która razem z Hugh Welchmanem jest nominowana do Oscara za film "Twój Vincent" w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany. Kreację dla Polki zaprojektowała znana projektantka Gosia Baczyńska.

To pierwsze takie zdjęcia kreacji uszytej na ceremonię oscarową dla polskiej reżyserki. Suknia jest inspirowana twórczością Vincenta van Gogha.



Wielki debiut kreacji na czerwonym dywanie już z soboty na niedzielę.

"Twój Vincent" to pierwszy w historii film pełnometrażowy stworzony w pełni techniką malarską. Najpierw nakręcono do niego zdjęcia z udziałem aktorów, następnie wyświetlano na płótnie pojedyncze kadry, które klatka po klatce odmalowywało grono artystów, by stworzyć ujęcie.

Do nakręcenia filmu wykorzystano 65 tys. obrazów, namalowanych specjalnie przez 125 malarzy z 20 krajów - 65 z Polski, 60 z zagranicy - którzy zostali wybrani na podstawie 5 tys. nadesłanych do twórców zgłoszeń.

Film współtworzyli malarze 15 różnych narodowości. Nigdy nie siedzieli razem w jednym pomieszczeniu. Artyści pracowali w Grecji, Wrocławiu i Gdańsku. Łącznie zużyli 3 tys. litrów farby.

Stworzone płótna połączono, dzięki czemu film jest ożywioną, sfabularyzowaną prezentacją malarstwa van Gogha.

Wydarzenia przedstawione w "Twoim Vincencie" dzieją się rok po śmierci artysty. Ich główną osią jest list Vincenta do brata, Theo van Gogha, który nigdy nie został wysłany. Zadaniem syna listonosza zaprzyjaźnionego z Vincentem, jest dostarczenie go bratu malarza. Vincent i Theo - "dwa serca, jeden umysł" - byli połączeni szczególnie bliską więzią. Theo fundował Vincentowi nie tylko płótna i farby, ale przede wszystkim podsycał jego wiarę w siebie. Był też jego pierwszym, najważniejszym czytelnikiem - odbiorcą pisanych codziennie listów, także o naturze samego siebie i znaczeniu malarstwa.