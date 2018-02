"Twój Vincent" w wyścigu po Oscara. Trzymamy kciuki!

W tym roku jest szansa na polski akcent w wyścigu po Oscary. Film "Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana startuje w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Animowany. Wręczenie nagród odbędzie się 4 marca w Dolby Theatre w Hollywood.

To już druga nominacja do tej prestiżowej nagrody dla absolwenta Warszawskiej Szkoły Filmowej. Pierwszą nominację do Oscara w 2015 roku otrzymał Tomek Śliwiński za krótkometrażowy dokument "Nasza Klątwa". Teraz Warszawska Szkoła Filmowa trzyma kciuki za Dorotę Kobielę i "Twojego Vincenta".



"Twój Vincent" to brytyjsko-polski, pełnometrażowy film animowany techniką malarską, w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. Scenariusz napisali reżyserka Dorota Kobiela oraz Hugh Welchman we współpracy z poetą i prozaikiem Jackiem Dehnelem. Każda z 65 tys. klatek filmu została ręcznie namalowana, a w projekcie wzięło udział 125 zawodowych malarzy z całego świata, którzy obrazy van Gogha ożywili na ekranie.



"Nie ma innego malarza, na podstawie obrazów którego można namalować film. One są naturalnym źródłem inspiracji, bo pokazują, gdzie i jak Vincent mieszkał, co jadł, z kim pił, co go fascynowało, jaki miał widok z okna. Tworzą uniwersum" - mówiła w wywiadzie dla "Harper's Bazar" Dorota Kobiela.



90. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 4 marca (5 marca nad ranem czasu polskiego - red.] w Dolby Theatre w Hollywood. "Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana konkurować będzie z animacjami: "The Breadwinner" (reż. Anthony Leo, Nora Twomey), "Coco" (reż. Darla K. Anderson, Lee Unkrich), "Fernando" (reż. Carlos Saldanha ), a także "Dzieciak Rządzi" (reż. Tom McGrath, Ramsey Ann Naito).