Animacja o Kobe Bryancie z szansą na Oscara

Film "Dear Basketball," którego bohaterem i współproducentem jest słynny koszykarz NBA Kobe Bryant, otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany. Rozdanie nagród odbędzie się 4 marca podczas 90. gali Oscarów.

Kobe Bryant z Oscarem? To byłoby coś /materiały prasowe

Przy filmie współpracował weteran disnejowskich produkcji animacyjnych Glen Keane. Były gwiazdor Los Angeles Lakers napisał na jednym z portali społecznościowych, że jest wzruszony i zaszczycony nominacjami dla filmu. "To, co się stało, jest poza wyobraźnią" - podkreślił Bryant.

Inspiracją dla powstania filmu była nie tylko postać zawodnika, ale wierszowany przekaz do kibiców napisany przez zawodnika, gdy podjął decyzję o zakończeniu kariery. Nastąpiło to w kwietniu 2016 roku.

Bryant grał w lidze NBA przez 20 sezonów. Zdobył pięć tytułów z Los Angeles Lakers, a w grudniu 2017 roku dostąpił zaszczytu zastrzeżenia przez ten klub dwóch numerów na koszulkach, z którymi występował: "8", gdy rozpoczynał karierę i "24", gdy kończył.

W lidze zdobył łącznie 33 643 punktów, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów (więcej od niego mają tylko Abdul-Jabbar - 38 387 i Karl Malone - 36 928). Rozegrał 1346 meczów w sezonie zasadniczym i 220 w fazie play off. Średnio zdobywał odpowiednio 25 i 25,6 pkt.

Został wybrany w drafcie 1996 roku z numerem 13 przez Charlotte Hornets, po czym "Szerszenie" oddały go do Lakers za środkowego Vlade Divaca. Dwukrotny mistrz olimpijski (2008 i 2012), 18. razy wybierany do Meczu Gwiazd NBA, stał się piątym zawodnikiem w historii, który rozegrał 20 sezonów i pierwszym, który przez tak długi czas związany był z tylko jednym klubem.