Sting, Justin Timberlake i John Legend na rozdaniu Oscarów

89. ceremonia rozdania Oscarów coraz bliżej i organizatorzy ujawniają stopniowo kolejne szczegóły wielkiej gali. Wiadomo już, że uświetnią ją swoimi występami m.in. Sting, Justin Timberlake i John Legend.

John Legend i Ryan Gosling w filmie "La La Land" /materiały dystrybutora

John Legend wykonana na oscarowej gali dwie piosenki z filmu "La La Land", w którym zagrał - "Audition" i "City Of Stars".

Justin Timberlake zaprezentuje "Can't Stop The Feeling" z filmu "Trolle".

Sting zaśpiewa utwór z filmu dokumentalnego "Jim" - "Empty Chair".

Usłyszymy też piosenkę "How Far I’ll Go" z filmu "Vaiana: Skarb oceanu", którą zaśpiewają Lin-Manuel Miranda i Auli'i Cravalho.

Wszystkie te utwory mają szansę na statuetkę w kategorii: najlepsza piosenka.

89. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 26 lutego. Poprowadzi ją pierwszy raz w swojej karierze Jimmy Kimmel. Zdecydowanym faworytem jest "La La Land". W tym roku Polacy nie wywalczyli żadnych nominacji.

