Reakcje gwiazd "La La Land" na oscarową pomyłkę

Do ostatniej minuty oscarowej gali wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Kiedy ogłoszono, która produkcja zdobyła Oscara w kategorii najlepszy film, zaczęła się wielka katastrofa. Jak na tę pomyłkę zareagowały gwiazdy filmu "La La Land"?

Wielka oscarowa pomyłka - gwiazdor filmu "Moonlight" i laureat Oscara Mahershala Ali pociesza Emmę Stone, a Ryan Gosling wydaje się być rozbawiony całą sytuacją /Kevin Winter / Getty Images

Przypomnijmy, co stało się pod koniec oscarowej gali. Najważniejszego Oscara dla najlepszego filmu wręczały gwiazdy filmu "Bonnie i Clyde", czyli Faye Dunaway i Warren Beatty. Początkowo odczytano, że najlepszym filmem roku zostaje "La La Land". Po tym jak twórcy musicalu cieszyli się już na scenie, trzymając w ręku statuetki Oscarów, ogłoszono, że... zwyciężył jednak "Moonlight" Barry'ego Jankinsa.

Warren Beatty długo wahał się przed podaniem werdyktu. Pokazał kartkę Faye Dunaway, a ta przeczytała "La La Land". "Otworzyłem kopertę. W kopercie było napisane: Emma Stone 'La La Land'. Dlatego tak długo spoglądałem na Faye i na publiczność. Nie próbowałem być zabawny" - powiedział aktor.

To ogromny skandal. Coś takiego jeszcze się nie zdarzyło podczas oscarowej ceremonii.

Firma PricewaterhouseCoopers, która była odpowiedzialna za zabezpieczenie wszystkich kopert, wydała oświadczenie, w którym przeprasza twórców filmu "La La Land", "Moonlight", Warren Beatt'ego, Faye Dunaway i widzów gali. Teraz próbują ustalić, kto jest winien tej pomyłki.

Reakcja Emmy Stone była nie do przecenienia. Aktorka była w szoku, kiedy stała na scenie i okazało się, że Oscary dla "La La Land" to wielka pomyłka. "Oh my God, oh my Godę" - powtarzała.



Z kolei reżyser filmu "La La Land" Damien Chazelle i jeden z producentów Jordan Horowitz nie kryli wzburzenia.

Tylko Ryan Gosling wydawał się szczerze rozbawiony całą sytuacją.

Podczas 89. gali oscarowej sześć statuetek otrzymał "La La Land". Produkcja miała 14 nominacji, a triumfowała w takich kategoriach, jak najlepszy reżyser, aktorka pierwszoplanowa, muzyka i piosenka. "Moonlight", poza nagrodą dla najlepszego filmu, zdobył też Oscary za najlepszy scenariusz adaptowany i męską rolę drugoplanową.

