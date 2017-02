Oscary 2017 z Grażyną Torbicką

Canal+ wyemituje 89. galę wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej jako jedyna telewizja w Polsce. Transmisja na żywo z najważniejszego wydarzenia w świecie kina będzie miała miejsce w nocy z 26 na 27 lutego. Oscary zostaną wyemitowane w paśmie odkodowanym dla wszystkich abonentów nc+ oraz abonentów wybranych sieci kablowych. Gospodarzem studia oscarowego będzie Grażyna Torbicka.

Miłośnicy kinematografii na najwyższym poziomie w nocy z 26 na 27 lutego będą mogli oglądać na żywo 89. ceremonię wręczenia Oscarów, którą poprzedzą rozmowy w studiu z ekspertami z branży filmowej. We wtorek, 28 lutego, o 21:00 przedstawiona zostanie skrócona relacja z gali.



Oba wydarzenia będą dostępne w ramach pasma odkodowanego dla wszystkich abonentów platformy nc+, także dla tych, którzy nie posiadają na co dzień Canal+ w swoim pakiecie, oraz dla wszystkich abonentów wybranych sieci kablowych. Oscarową galę oraz jej skróconą wersję będzie można obejrzeć również w serwisie nc+ GO.



Studio oscarowe Canal+ poprzedzą rozmowy z ekspertami z branży filmowej. Gospodynią studia będzie Grażyna Torbicka.



89. galę wręczenia Oscarów poprowadzi Jimmy Kimmel. Dla gwiazdora talk-show "Jimmy Kimmel Live!" będzie to debiut w roli gospodarza najważniejszego filmowego wieczoru w Hollywood. W programie komika regularnie pojawiają się gwiazdy kina, a najpopularniejsze skecze w internecie gromadzą kilkadziesiąt milionów wyświetleń.