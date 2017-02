Oscary 2017: Niska oglądalność gali

Tegoroczną galę rozdania Oscarów śledziło przed telewizorami zaledwie ok. 32,9 mln Amerykanów, czyli najmniej od 2008 roku - poinformowały w poniedziałek (czasu miejscowego) media w USA, powołując się na dane telemetryczne firmy Nielsen.

Jedynie niespełna 33 mln osób w USA oglądały w tym roku oscarową galę /Frazer Harrison / Getty Images

Ceremonia wręczenia nagród amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej mniej widzów przyciągnęła ostatnio przed telewizory w 2008 roku - wówczas transmisję na żywo w stacji ABC oglądało ok. 32 mln osób w USA. W 2016 roku było to ok. 34,2 mln.

Tegoroczna gala oscarowa zakończyła się historyczną gafą, gdy przez pomyłkę przy ogłaszaniu zwycięzcy w kategorii najlepszy film wskazano musical "La La Land" Damiena Chazelle zamiast rzeczywistego wygranego - dramatu społecznego "Moonlight" Barry'ego Jenkinsa.



Komentarze do tej sytuacji były w poniedziałek jednym z ważniejszych tematów w mediach tradycyjnych i wśród użytkowników mediów społecznościowych.