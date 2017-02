Oscary 2017: Dla kogo statuetki?

W nocy z 26 na 27 lutego już po raz 89. wręczone zostaną najważniejsze nagrody w świecie filmowym, czyli Oscary. Kto w tym roku ma największe szanse na statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej?

W czyje ręce trafią w tym roku 24 najważniejsze w świecie filmowym statuetki Getty Images

Niekwestionowanym faworytem jest w tym roku musical "La La Land" Damiena Chazelle'a, który otrzymał aż 14 nominacji. Podobnym osiągnięciem mogły się dotąd pochwalić jedynie dwie inne produkcje: "Wszystko o Ewie" (1950) i "Titanic" (1997).



Reklama

"La La Land", który przedstawia historię Sebastiana i Mii, dzieje się w Los Angeles, kolorowym i tętniącym życiem "mieście gwiazd". Mia jest początkującą aktorką, która chodzi na niezliczoną ilość castingów, bo chce w końcu dostać angaż do jakiegoś filmu. W międzyczasie pracuje jako kelnerka w kawiarni wytwórni Warner Bros. Sebastian, pianista jazzowy, zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy ich drogi się przecinają, tych dwoje zaczyna łączyć "wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to, co kochają" - Sebastian zbiera pieniądze na swój klub, a Mia zaczyna pracę nad własnym monodramem. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie rezygnując z marzeń?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "La La Land" [trailer 2] materiały dystrybutora

Film Chazelle'a otrzymał nominacje w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, reżyseria i scenariusz oryginalny. Doceniono również odtwórców głównych ról w musicalu: Emmę Stone i Ryana Goslinga. Ponadto wyróżniono obraz za: najlepsze zdjęcia, montaż, dźwięk, montaż dźwięku, kostiumy, scenografię i muzykę. Doceniono też aż dwie piosenki z "La La Land": "Audition (The Fools Who Dream)" oraz "City Of Stars".

Spośród dziewięciu nominowanych do Oscara produkcji w kategorii najlepszy film, "La La Land" ma zdaniem znawców i miłośników kina największe szanse na najważniejszą oscarową statuetkę. Nieco niżej stoją szanse dramatu "Moonlight" Barry'ego Jenkinsa (ogółem 8 nominacji), opowiadającego o trzech okresach z życia mieszkającego w ubogiej dzielnicy Miami o kryminalnej reputacji czarnoskórego homoseksualisty. Jeszcze większym zaskoczeniem byłby triumf filmu "Manchester by the Sea" (6 nominacji) Kennetha Lonergana. Jego głównym bohaterem jest dozorca, który musi zaopiekować się nastoletnim bratankiem po śmierci swojego brata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Moonlight" [trailer] materiały dystrybutora

Poza "La La Land", "Moonlight" i "Manchester by the Sea" szanse na Oscara w kategorii najlepszy film mają również: "Nowy początek" (8 nominacji), "Przełęcz ocalonych" (6 nominacji), "Lion. Droga do domu" (6 nominacji), "Fences" (4 nominacje), "Aż do piekła" (4 nominacje) i "Ukryte działania" (3 nominacje).



Podobnie jak "La La Land" to niemal pewny kandydat do miana najlepszego filmu roku, tak jego twórca, Damien Chazelle, ma ogromne szanse na zdobycie statuetki dla najlepszego reżysera. Wielu jego największego rywala upatruje w Melu Gibsonie, z którym niejako "przeprosiło się" hollywoodzkie środowisko filmowe, wybaczając niegdysiejsze głośne wpadki. Pozostali nominowani to wspomnieni twórcy: "Manchester by the Sea" - Kenneth Lonergan i "Moonlight" - Barry Jenkins", a także reżyser "Nowego początku" Denis Villenueve.



Casey Affleck, wcielający się w głównego bohatera w "Manchester by the Sea", jest głównym faworytem do zdobycia Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową. Za swoją brawurową kreację młodszy brat Bena Afflecka otrzymał już Złoty Glob i nagrodę BAFTA. Kilka dni temu wyróżnienie Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych powędrowało jednak w ręce Denzela Washingtona (laureata dwóch aktorskich Oscarów), reżysera i odtwórcy głównej roli w dramacie "Fences", i to w nim upatruje się największego rywala Afflecka. Zwłaszcza, że młodszemu z Afflecków wciąż pamięta się oskarżenia o molestowanie sprzed kilku lat. Pozostali nominowani w tej kategorii: Andrew Garfield ("Przełęcz ocalonych"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") i Ryan Gosling ("La La Land") nie mają praktycznie żadnych szans na zwycięstwo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Manchester by the Sea" [trailer] materiały dystrybutora

O ile Oscar za najlepszą rolę raczej nie trafi w ręce ostatniego z wymienionych, o tyle mocno wzrosły szanse na triumf jego koleżanki z planu "La La Land" - Emmy Stone. Wydawało się, że bój o triumf w kategorii najlepsza żeńska rola pierwszoplanowa stoczą Isabelle Huppert za rolę zgwałconej bizneswoman w "Elle" oraz odtwórczyni roli Jacqueline Kennedy w "Jackie" - Natalie Portman. Tymczasem dosyć niepostrzeżenie to 28-letnia Stone, laureatka Złotego Globu oraz nagród BAFTA, Gildii Aktorów Filmowych oraz Pucharu Volpi weneckiego festiwalu wyrosła na liderkę tej kategorii w oscarowym wyścigu. Szanse Ruth Neggi ("Loving") oraz nominowanej po raz dwudziesty (!) Meryl Streep są czysto iluzoryczne.

W drugoplanowych odpowiednikach wspomnianych kategorii najwyżej stoją szanse czarnoskórych: Mahershali Aliego ("Moonlight) oraz partnerującej Washingtonowi w "Fences" - Violi Davis. Ich triumf ma być swego rodzaju odpowiedzią na "oscars so white", czyli brak czarnoskórych aktorów wśród 20 artystów nominowanych w zeszłym roku za pierwszo- i drugoplanowe kreacje. W tym roku, po raz pierwszy w historii, w każdej z aktorskich kategorii został nominowany czarnoskóry aktor. Ponadto w jednej z nich - najlepsza aktorka drugoplanowa - czarnoskóre aktorki stanowią większość. Poza Davis nominowane bowiem zostały Naomi Harris ("Moonlight") oraz Octavia Spencer ("Ukryte działania").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ukryte działania" [trailer] Polsat

Wspomniany Damien Chazelle może podczas oscarowej gali zgarnąć nie tylko statuetkę dla najlepszego reżysera, ale również scenarzysty. Jego największym rywalem, i właściwie jedynym, który może odebrać mu zwycięstwo w kategorii scenariusz oryginalny, jest Lonergan, reżyser i scenarzysta "Manchester by the Sea". Złoty Glob trafił w ręce Chazelle'a, ale nagrodę BAFTA odebrał Lonergan, dlatego na ten moment szanse obu twórców ocenione są pół na pół. O zwycięstwo mógłby z nimi powalczyć jeszcze Barry Jenkins, reżyser i scenarzysta "Moonlight", zdobywca nagrody Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, ale jego scenariusz w oscarowym wyścigu nie jest oceniany jako oryginalny... lecz adaptowany.



W tej ostatniej kategorii będzie musiał zmierzyć się z dużo groźniejszym rywalem niż Chazelle czy Jenkins. Eric Heisserer jest scenarzystą "Nowego początku" Denisa Villenueve'a, filmu science-fiction opowiadającego o ekspertce lingwistyki, która po serii lądowań Obcych na Ziemi ma za zadanie odkryć nastawienia przybyszy z kosmosu, i w zgodnej opinii właśnie jemu daje się największe szanse na zwycięstwo. W główną rolę wciela się w "Nowym początku" Amy Adams i to jej brak wśród nominowanych był jedną z największych w tym roku oscarowych sensacji.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nowy początek" [trailer] materiały dystrybutora

"La La Land" ma duże szanse na zwycięstwo w kategoriach: najlepszy film, reżyseria i pierwszoplanowa rola żeńska, ale ponadto jest też faworytem w kilku kategoriach technicznych. Niemożliwością wydaje się, żeby nagrody za najlepszą muzykę i piosenkę nie trafiły w ręce jego twórców. Tą pierwszą odbierze zapewne Justin Hurwitz, a tą drugą zostanie najpewniej "City Of Stars". Film jest tez faworytem w kategoriach najlepszy montaż, scenografia, dźwięk oraz kostiumy (w tej ostatniej na drodze do sukcesu może przeszkodzić "Jackie").



Wielu stawia na produkcję Chazelle'a także w kategorii najlepsze zdjęcia (Linus Sandgren), ale wydaje się, że akurat w niej zwyciężyć może Greig Fraser za pracę przy filmie Gartha Davisa "Lion. Droga do domu", wyróżniony już Złotą Żabą na bydgoskim Camerimage, a także nagrodą Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych. Film przy którym pracował, opowiada o małym chłopcu, który gubi się w Indiach i 25 lat później wyrusza z Australii na poszukiwanie utraconego domu i rodziny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Lion. Droga do domu" [trailer] materiały dystrybutora

Oscar za najlepsze efekty specjalne trafi najprawdopodobniej w ręce twórców "Księgi dżungli", za montaż dźwięku odbiorą osoby pracujące przy "Przełęczy ocalonych", a za charakteryzację specjaliści zatrudnieni przez producentów "Legionu samobójców".

Największe szanse na triumf w kategorii najlepszy dokument ma opowiadający o życiu O.J. Simpsona niemal ośmiogodzinny miniserial - "O.J.: Made in America". Oscara za najlepszą animację najpewniej odbiorą twórcy "Zwierzogrodu", a najlepszym filmem nieanglojęzycznym zostanie uznany niemiecki komediodramat "Toni Erdmann" Maren Ade.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Toni Erdmann" [trailer] materiały dystrybutora

Bezpośrednia relacja z 89. gali wręczenia Oscarów, odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek (polskiego czasu), w telewizji Canal+. Studio poprowadzi Grażyna Torbicka.



Nominacje:

FILM:

"Nowy początek"

"Przełęcz ocalonych"

"Ukryte działania"

"Lion. Droga do domu"

"Moonlight"

"Fences"

"Aż do piekła"

"La La Land"

"Manchester by the Sea"

AKTOR:

Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

Andrew Garfield, "Przełęcz ocalonych"

Ryan Gosling, "La La Land"

Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"

Denzel Washington, "Fences"

AKTORKA:

Isabelle Huppert, "Elle"

Ruth Negga, "Loving"

Emma Stone, "La La Land"

Natalie Portman, "Jackie"

Meryl Streep, "Boska Florence"

AKTOR DRUGOPLANOWY:

Mahershala Ali, "Moonlight"

Michael Shannon, "Zwierzęta nocy"

Jeff Bridges, "Aż do piekła"

Dev Patel, "Lion. Droga do domu"

Lucas Hedges, "Manchester by the Sea"

AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Viola Davis, "Fences"

Naomie Harris, "Moonlight"

Nicole Kidman, "Lion. Droga do domu"

Octavia Spencer, "Ukryte działania"

Michelle Williams, "Manchester by the Sea"

REŻYSER:

Denis Villeneuve, "Nowy początek"

Mel Gibson, "Przełęcz ocalonych"

Damien Chazelle, "La La Land"

Kenneth Lonergan, "Manchester by the Sea"

Barry Jenkins, "Moonlight"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

"Nowy początek" (Eric Heisserer)

"Fences" (August Wilson)

"Ukryte działania" (Allison Schroeder, Theodore Melfi)

"Lion. Droga do domu" (Luke Davies)

"Moonlight" (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney)

SCENARIUSZ ORYGINALNY:

"Aż do piekła" (Taylor Sheridan)

"La La Land" (Damien Chazelle)

"Lobster" (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou)

"Manchester by the Sea" (Kenneth Lonergan)

"20th Century Women" (Mike Mills)

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY:

"Tanna"

"Under Sandet"

"Toni Erdmann"

"Klient"

"Mężczyzna imieniem Ove"

DOKUMENT:

"Fuocoammare. Ogień na morzu"

"I Am Not Your Negro"

"Życie animowane"

"O.J.: Made in America"

"13th"

ANIMACJA:

"Kubo i dwie struny"

"Vaiana: Skarb oceanu"

"Nazywam się Cukinia"

"Czerwony żółw"

"Zwierzogród"

PIOSENKA:

"Audition" ("La La Land")

"Can’t Stop the Feeling!" ("Trolle")

"City of Stars" ("La La Land")

"The Empty Chair" ("Jim: The James Foley Story")

"How Far I’ll Go" ("Vaiana: Skarb oceanu")

MUZYKA:

"Jackie" (Micachu)

"La La Land" (Justin Hurwitz)

"Lion. Droga do domu" (Dustin O’Halloran, Hauschka)

"Moonlight" (Nicholas Britell)

"Pasażerowie" (Thomas Newman)

ZDJĘCIA:

"Nowy początek" (Bradford Young)

"La La Land" (Linus Sandgren)

"Lion. Droga do domu" (Grieg Fraser)

"Moonlight" (James Laxton)

"Milczenie" (Rodrigo Prieto)

MONTAŻ:

"Nowy początek"

"Przełęcz ocalonych"

"Aż do piekła"

"La La Land"

"Moonlight"

EFEKTY SPECJALNE:

"Żywioł. Deepwater Horizon"

"Doktor Strange"

"Księga dżungli"

"Kubo i dwie struny"

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

DŹWIĘK:

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

"Przełęcz ocalonych"

"La La Land"

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

"13 godzin: Tajna misja w Benghazi"

MONTAŻ DŹWIĘKU:

"Nowy początek"

"Żywioł. Deepwater Horizon"

"Przełęcz ocalonych"

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

"Sully"

SCENOGRAFIA:

"Nowy początek" (Patrice Vermette)

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" (Stuart Craig)

"Ave, Cezar!"

"La La Land" (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco)

"Pasażerowie" (Guy Hendrix Dyas)

KOSTIUMY:

"Sprzymierzeni" (Joanna Johnston)

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" (Colleen Atwood)

"Boska Florence" (Consolata Boyle)

"Jackie" (Madeline Fontaine)

"La La Land" (Mary Zophres)

CHARAKTERYZACJA:

"Mężczyzna imieniem Ove"

"Star Trek: W nieznane"

"Legion samobójców"

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"Ennemis Interieurs"

"Timecode"

"Silent Nights"

"La Femme et la TGV"

"Sing"

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT:

"4.1 Miles"

"Extremis"

"Joe’s Violin"

"Watani: My Homeland"

"The White Helmets"

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA:

"Blind Vaysha"

"Borrowed Time"

"Pear Cider and Cigarettes"

"Pearl"

"Piper"