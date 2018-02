Uma Thurman oskarża Weinsteina o molestowanie seksualne

Uma Thurman, gwiazda takich filmów jak "Pulp fiction" i "Kill Bill", oskarżyła amerykańskiego producenta filmowego Harveya Weinsteina o molestowanie seksualne. O jego napaściach i umizgach opowiedziała w opublikowanym w sobotę, 3 lutego, wywiadzie dla "New York Timesa".

Harvey Weinstein (z prawej) miał rzucić się na Umę Thurman w pokoju hotelowym. O wszystkim wiedział Quentin Tarantino (drugi z lewej) /Kevin Winter /Getty Images

Thurman oświadczyła, że Weinstein kilkakrotnie zabiegał o jej względy - w końcu rzucił się na nią w pokoju hotelowym w Londynie i usiłował ją rozebrać. Aktorka zagroziła, że jeśli będzie postępował wobec niej tak jak wobec innych kobiet, to "zrujnuje sobie karierę, reputację i straci rodzinę", ale producent odparł, że to on zniszczy jej karierę.



Do tego incydentu doszło przed nakręceniem filmu "Kill Bill", który wszedł na ekrany w 2003 roku.

Thurman, gwiazda kilku filmów Quentina Tarantino, poskarżyła się swojemu reżyserowi na zachowanie Weinsteina. Tarantino początkowo nie potraktował poważnie jej frustracji, ale gdy zorientował się - podczas festiwalu w Cannes w 2001 roku - że jego gwiazda jest bardzo zirytowana obecnością Weinsteina, zdecydował się z nim porozmawiać.

Uma Thurman: Wielkie piękno 1 12 Trudno jej nie zauważyć - 183 centymetry wzrostu, niebanalna uroda i słynne długie nogi uczyniły z niej jedną z najbardziej pożądanych aktorek świata. Uma Thurman, pamiętna Mia Wallace z "Pulp Fiction" i niezapomniana Panna Młoda z "Kill Billa", obchodzi w środę, 29 kwietnia, 45. urodziny. Z tej okazji przypominamy jej najważniejsze kinowe wcielenia. Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 12

"Wiedziałem wystarczająco dużo (o Weinsteinie), by zareagować" - powiedział Tarantino, który w październiku przyznał w wywiadzie, że od dawna wiedział o tym, jak producent traktuje kobiety. "To nie były tylko plotki, pogłoski. Wiedziałem, że on zrobił wiele z tych rzeczy" - dodał Tarantino.

Po konfrontacji z Tarantino Weinstein, który był producentem jego filmów, przeprosił Thurman.

Blisko 100 kobiet złożyło pozwy sądowe przeciwko Weinsteinowi - ich prawnicy mówią o "Przedsiębiorstwie Seksualnym Weinsteina", jak nazywają firmy i ludzi współpracujących z producentem przy ukrywaniu lub tuszowaniu jego seksualnych napaści i molestowania kobiet.

Weinstein został usunięty z założonego przez siebie przedsiębiorstwa filmowego po przełamaniu milczenia na temat zachowania producenta, do czego doszło po artykułach z początku października 2017 roku w "New York Timesie" i "New Yorkerze".