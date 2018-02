Pozew przeciwko firmie Weinstein i braciom Weinstein

Prokurator generalny Nowego Jorku Eric Schneiderman poinformował w niedzielę, 11 lutego, że została wniesiona sprawa przeciwko Weinstein Company, a także przeciwko producentowi filmowemu Harveyowi Weinsteinowi i jego bratu Robertowi.

Harvey Weinstein jest oskarżony o wielokrotne wykorzystywanie seksualne, a także o gwałt AFP

Nowojorska prokuratura wniosła pozew przeciwko Weinstein Company zarzucając firmie, że przedsiębiorstwo filmowe nie ochroniło personelu przed zachowaniem producenta Harveya Weinsteina.



Harvey Weinstein został oskarżony o wielokrotne wykorzystywanie seksualne, a także o gwałt.

"Każdy Nowojorczyk ma prawo do miejsca pracy wolnego od molestowania seksualnego, zastraszania i lęku" - czytamy w oświadczeniu.

Pozew został złożony po czterech miesiącach śledztwa prowadzonego przez prokuratora generalnego w Nowym Jorku.

Pozew ten stawia pod znakiem zapytania plany sprzedaży firmy grupie inwestorów.

Eric Schneiderman powiedział, że sprawcy nie wzbogacą się poprzez sprzedaż firmy.

Firma Weinstein przeprowadzała rozmowy z inwestorami dotyczące ewentualnej sprzedaży, w tym z businesswoman Marią Contreras-Sweet. Podano, iż rozmowy dotyczyły zakupu studia za 500 mln dolarów.

Negocjacje są obecnie wstrzymane - poinformował Reuters.

Na początku bieżącego miesiąca Uma Thurman, gwiazda takich filmów jak "Pulp fiction" i "Kill Bill", oskarżyła w wywiadzie dla "New York Timesa" amerykańskiego producenta filmowego Harveya Weinsteina o molestowanie seksualne.

W ostatnich miesiącach blisko 100 kobiet złożyło pozwy sądowe przeciwko Weinsteinowi; ich prawnicy mówią o "Przedsiębiorstwie Seksualnym Weinsteina", jak nazywają firmy i ludzi współpracujących z producentem przy ukrywaniu lub tuszowaniu jego seksualnych napaści i molestowania kobiet.

Weinstein został usunięty z założonego przez siebie przedsiębiorstwa filmowego po przełamaniu milczenia na temat zachowania producenta, do czego doszło po artykułach z początku października 2017 roku w "New York Timesie" i "New Yorkerze".