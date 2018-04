Brad Pritt o sprawie Harveya Weinsteina

​Brad Pitt wyprodukuje film o sprawie Harveya Weinsteina. Jeszcze nie wiadomo, kto wystąpi w tym projekcie.

Brad Pitt zaczyna nowy projekt filmowy /Getty Images

Wytwórnia Plan B, należąca do Brada Pitta, wykupiła prawa do historii śledztwa dziennikarek z "New York Times". Jako pierwsze odważyły się napisać o nadużyciach seksualnych Weinsteina.

Powstająca produkcja nie będzie się skupiała na jego postaci. Zostaną w niej przedstawione prowadzone przez dziennikarki działania reporterskie.

Film powstanie przy współpracy z wytwórnią Annapurna Pictures.



Przypomnijmy, że w październiku 2017 roku "New York Times" poinformował, że Harvey Weinstein w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat molestował seksualnie aktorki, asystentki i inne pracownice swojej firmy.

W ostatnich miesiącach blisko 100 kobiet złożyło pozwy sądowe przeciwko Weinsteinowi; ich prawnicy mówią o "Przedsiębiorstwie Seksualnym Weinsteina", jak nazywają firmy i ludzi współpracujących z producentem przy ukrywaniu lub tuszowaniu jego seksualnych napaści i molestowania kobiet.



Harvey Weinstein jest producentem ponad 300 filmów (m.in. "Pulp Fiction", "Zakochany Szekspir", "Angielski pacjent", "Władca Pierścieni", "Kill Bill", "Django", "Jak zostać królem", "Krzyk", "Angielski pacjent") i jednym z najpotężniejszych ludzi w Hollywood.

