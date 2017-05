Paulina Chylewska o konkurencji w "Kocham Cię, Polsko!"

"Kapitanowie robią wszystko, żeby drużyny jak najlepiej wypadły" - powiedziała Paulina Chylewska w rozmowie z Anną Zając z Interii.



Czy w programie jest rywalizacja? "Trochę tak jest. Zabawa, zabawa, ale każdy chce wygrać" - wyznała dziennikarka.



W 10. odcinku programu do wspólnej rywalizacji staną dziennikarze TVP oraz reprezentantki "Bake Off – Ale Ciacho!". Która drużyna znajdzie przepis na sukces?



W teamie Tomasza Kammela zobaczymy: dziennikarkę sportową Paulinę Chylewską, prowadzącą Teleexpress Beatę Chmielowską-Olech i gospodarza programu Sonda 2 Tomasza Rożka. Z kolei Antek Królikowski o zwycięstwo powalczy razem z przedstawicielkami programu "Bake Off – Ale Ciacho!", czyli Marceliną Zawadzką, Dorotą Czają i Małgorzatą Molską.



Widzowie TVP2 obejrzą ten odcinek w sobotę, 6 maja 2017.