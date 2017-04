Marcin Miller w programie "Kocham Cię, Polsko!"

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

"Jestem w tym programie już trzeci raz. Disco polo awansuje w mediach" - powiedział Marcin Miller w rozmowie z Anną Zając z Interii. "To jest program, gdzie wszyscy powinni się bawić, a nie rywalizować. To fenomen, ten program nie dość, że uczy, to jeszcze bawi" - dodał muzyk.



Specjalne, świąteczne wydanie programu "Kocham Cię, Polsko!" TVP2 pokaże tym razem nie w sobotę, lecz w niedzielę, 16 kwietnia, o godz. 20:15.



W pierwszej drużynie zobaczymy ekipę programu "Pierwsza randka", czyli Aleksandra Mackiewicza i dwie panie - Paulinę Sobotkę i Magdalenę Jaroszewicz. W drugiej znaleźli się rozśpiewani panowie - Radosław Liszewski, lider grupy Weekend, Marcin Miller, wokalista zespołu Boys oraz Czadoman, czyli Paweł Dudek, autor hitu "Ruda tańczy jak szalona".



Drużyną muzyków disco polo opiekować się będzie Tomasz Kammel. Ekipą "Pierwszej randki" zajmie się Antek Królikowski.