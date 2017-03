Antoni Pawlicki o "Kocham Cię, Polsko" i Juliuszu Machulskim

W drugim odcinku programu TVP2 "Kocham Cię, Polsko!" (emisja 11 marca 2017) zmierzyli się ze sobą aktorki i aktorzy serialu "Czas honoru": Agnieszka Więdłocha, Karolina Gorczyca i Marta Juras oraz Antoni Pawlicki, Kuba Wesołowski i Jan Wieczorkowski.



Była rywalizacja płci? "To była zabawa, aczkolwiek w naszej grupie chłopaków, a znamy się bardzo dobrze, włączyła nam się jednak wielka nutka rywalizacji. Bardzo emocjonalnie podchodziliśmy do tego. Dzięki szczęściu udało nam się wygrać" - przyznaje Antoni Pawlicki w rozmowie z Anną Zając z Interii.



Antoni Pawlicki występuje w najnowszym filmie Juliusza Machulskiego "Volta". "To będzie bardzo zabawny film. Scenariusz był bardzo ciekawy, bardzo w stylu Machulskiego. To bardzo inteligentna, zabawna komedia z wątkami sensacyjnymi, rozgrywająca się w różnym czasie historycznym, co nie jest bez znaczenia. Zobaczymy też kawałek kina kostiumowego" - mówi aktor.