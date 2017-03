"Kocham Cię, Polsko!": Aktorki kontra aktorzy

Będzie walka płaci! Aktorki i aktorów zobaczymy już 1 kwietnia, w piątym odcinku programu TVP2 "Kocham Cię, Polsko!".

Barbara Kurdej-Szatan jest gospodynią programu "Kocham Cię, Polsko!" /Jan Bogacz /TVP

Po stronie Tomasza Kammela walczyć będą: Maja Bohosiewicz, Ewa Kasprzyk i Klaudia Halejcio. W zespole Antoniego Królikowskiego do boju ruszą: Mikołaj Roznerski, Robert Koszucki i Tomasz Ciachorowski.



Komu przyda się zdobyta wiedza, kto wykorzysta własną intuicję, a dla kogo najłaskawsze okaże się koło fortuny? Sprawdzimy to już w najbliższą sobotę, 1 kwietnia, o godz. 20:05 w telewizyjnej Dwójce.

Podczas programu poznamy również odpowiedzi na takie pytania, jak:

Co łączy Ewę Kasprzyk z Shakirą?

Ile razy do szkoły teatralnej zdawał Mikołaj Roznerski?

Jak ma na imię wybranka Tomasza Kammela, o której jeszcze nie słyszeliście?

Kto przyznaje, że widział duch?

Za co kocha Polskę Tomasz Kammel?



Gościem muzycznym wydania będzie Natalia Szroeder, która wykona przebojową piosenkę "Lustra".

Piąty odcinek "Kocham Cię, Polsko!" już 1 kwietnia o 20:05 w TVP2.