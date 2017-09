"Pitbull. Niebezpieczne kobiety" z Bursztynowymi Lwami

"Pitbull. Niebezpieczne kobiety" laureatem Bursztynowych Lwów na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja doceniona została za imponującą, rekordową frekwencję - blisko 2 872 000 widzów w polskich kinach.

Piotr Stramowski i Maja Ostaszewska w scenie z filmu "Pitbull: Niebezpieczne kobiety" /materiały dystrybutora

"Pitbull. Niebezpieczne kobiety" - wielki hit, wyprodukowany przez Ent One Investments i dystrybuowany Kino Świat - zostanie laureatem Nagrody Bursztynowe Lwy na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wyróżnienie, za którym stoi Stowarzyszenie "Kina Polskie", jest prestiżową nagrodą przyznawaną producentom i dystrybutorom za najlepsze wyniki frekwencyjne w rocznym box office. Przekazanie Bursztynowych Lwów odbędzie się 22 września, w czasie gali rozstrzygnięcia Konkursu Młodego Kina i Nagród Pozaregulaminowych gdyńskiego festiwalu.



Przypomnijmy, że "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" Ent One Investments to nie tylko największy kinowy przebój 2016 roku, ale także film, który zanotował najlepsze otwarcie w całej historii polskiego kina. W pierwszy weekend obejrzało go - 835 265 widzów, a łączna frekwencja filmu wyniosła blisko 2 872 000 widzów. Bursztynowe Lwy są trzecią tego typu nagrodą w historii dystrybutora - Kino Świat, który odbierał statuetki w latach 2013 i 2016 - odpowiednio za filmy "Jesteś Bogiem" i "Listy do M 2".





Alicja Bachleda-Curuś i Sebastian Fabijański w scenie z filmu "Pitbull. Niebezpieczne kobiety"

"Pitbull. Niebezpieczne kobiety" to nie tylko doskonałe kino sensacyjne, pełne charakterystycznego dla serii humoru, ale również wielkie emocje i uczucia, pełnokrwiści bohaterowie i aż 5 filmowych damsko-męskich duetów. Wszystko zaczerpnięte z życia autentycznych policjantek! W doborowej obsadzie "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" wystąpili ulubieńcy publiczności z części pierwszej oraz nowa ekipa gwiazdorska. W męskim, pełnym testosteronu gronie - obok Artura Żmijewskiego - znaleźli się, m.in.: Piotr Stramowski, Sebastian Fabijański, Andrzej Grabowski oraz Tomasz Oświeciński, jako kultowy Strachu. Płeć piękną, w kreacjach skrajnie odmiennych od dotychczasowego dorobku, reprezentowały: Maja Ostaszewska, Alicja Bachleda-Curuś, Joanna Kulig, Magdalena Cielecka i Anna Dereszowska! Elektryzujące i zdeterminowane, policjantki i dziewczyny z drugiej strony barykady - takie właśnie były - niebezpieczne kobiety.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" [trailer] materiały dystrybutora

W 2015 roku 40% funkcjonariuszy przyjętych do policji stanowiły kobiety. Wśród nich są Zuza (Joanna Kulig) i Jadźka (Anna Dereszowska). Na drodze świeżo upieczonych policjantek los szybko stawia starszych kolegów po fachu: Gebelsa (Andrzej Grabowski) i Majamiego (Piotr Stramowski). Ich doświadczenie okaże się bezcenne w starciu funkcjonariuszek ze skorumpowanymi przełożonymi, takimi jak Izabela Zych ps. Somalia (Magdalena Cielecka) oraz brutalnym, przestępczym światem mafii "paliwowej", której macki sięgają dalej niż można sobie wyobrazić... Życie prywatne bohaterek jest równie skomplikowane. Jadźka na co dzień zmaga się z nieobliczalnym mężem (Artur Żmijewski) - pracownikiem wywiadu skarbowego, powiązanym z mafią, natomiast Zuza niefortunnie wikła się w romans z Remkiem ps. Cukier (Sebastian Fabijański), socjopatycznym gangsterem, którego dziewczyna - Drabina (Alicja Bachelda-Curuś) właśnie wychodzi z więzienia...