Aleja Andrzeja Wajdy w Gdyni

Tegoroczna edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rozpocznie się od nadania imienia Andrzeja Wajdy alei na Placu Grunwaldzkim. Wydarzenie poprzedzi uroczystą galę otwarcia imprezy.

Andrzej Wajda podczas Festiwalu w Gdyni w 2016 roku /Krzysztof Mystkowski /materiały prasowe

Aleją Andrzeja Wajdy będzie od poniedziałku (18 września) trakt pieszy na Placu Grunwaldzkim w sercu festiwalowej Gdyni, pomiędzy Gdyńskim Centrum Filmowym a Teatrem Muzycznym.

O tym, że w Gdyni będzie Aleja Andrzeja Wajdy, Rada Miasta Gdyni zdecydowała już w listopadzie 2016 roku, krótko po śmierci reżysera. Nadszedł czas, by uroczyście odsłonić tabliczkę z nazwą Alei i uczcić pamięć twórcy, który jeszcze przed rokiem podczas gdyńskiego festiwalu świętował 90. urodziny. Właśnie w Gdyni zaprezentował swój ostatni film, "Powidoki", sam zaś chętnie spotykał się z twórcami filmowymi i widzami.



W tym roku na festiwalu w cyklu "Czysta klasyka - In memoriam" zaprezentowane zostaną dwa odnowione cyfrowo filmy Andrzeja Wajdy: "Popiół i diament" oraz "Wesele". Widzowie zobaczą również spektakl Teatru Telewizji w reżyserii Andrzeja Wajdy "Bigda idzie!". W ramach "Pokazów specjalnych - In Memoriam" zaprezentowane zostaną ponadto filmy dokumentalne: "Andrzej Wajda. Moje Inspiracje" w reżyserii Andrzeja Wajdy i Marka Brodzkiego, "Andrzej Wajda ogląda Popiół i diament" autorstwa Marcina Borchardta i Jerzego Radosa oraz "Andrzej Wajda: Róbmy zdjęcie!" Zespołu Filmowego Paladino.



Podczas festiwalu nie zabraknie również promocji nowych wydawnictw: w Gdyńskim Centrum Filmowym odbędą się spotkania z autorami albumu Stowarzyszenia Filmowców Polskich "Andrzej Wajda. Ostatni romantyk polskiego kina" oraz książki "Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej" autorstwa Piotra Witka.