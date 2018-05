Cannes 2018: Nareszcie! Film na miarę Złotej Palmy

Na tegorocznej edycji Cannes najwięcej do powiedzenia o sytuacji politycznej Bliskiego Wschodu mają kobiety. To one za pomocą kamery walczą o zmianę rzeczywistości. Z różnym skutkiem. "Kafarnaum" Nadine Labaki to jeden z mocniejszych kandydatów do Złotej Palmy, który o kryzysie migracyjnym mówi więcej, niż filmy z pięciu ostatnich lat razem wzięte. To film o ludzkim odruchu.

Ekipa filmu Nadine Labaki "Kafarnaum" na festiwalu w Cannes AFP

Libańska reżyserka Nadine Labaki w "Karmelu" i "Dokąd teraz?" dała się poznać jako naczelna portrecistka swojej ojczyzny, kraju rozpiętego między tradycją a nowoczesnością, w którym status kobiety jest równie skomplikowany jak relacje pomiędzy mieszkańcami - w połowie muzułmanami, w połowie katolikami. Jakby kraj miał mało własnych problemów, odbija się na nim sytuacja sąsiadów - wojna w Syrii napędza ruch uchodźców, a imigranci z Afryki, Azji Środkowej i Dalekiego Wschodu szukają w nim szansy na lepsze życie.



Tytułowe Kafarnaum to miasto słynące z cudów Jezusa. Oglądając ten film, też liczymy na cud. Wierzymy, że bohaterów da się uratować. Nabaki świetnie się z tymi oczekiwaniami rozprawia. Bohaterem jest Zain, nastoletni chłopiec, którego poznajemy, gdy wytacza proces rodzicom za to, że go poczęli. Jest przekonany, że dorośli, którzy pamiętają, w jakich warunkach przyszło im się wychowywać, nie powinni skazywać na powtórkę ich historii innych.

Reklama

Racji bohatera trudno nie zrozumieć, kiedy oglądamy jego codzienność: życie w brudzie i smrodzie, gdzie ludzkość dziczeje, odsłania swoje zwierzęce instynkty. Ale to nie jest film o tym, jak przechlapane mają ubodzy, których nie stać nawet na dowód osobisty. Bez niego nie mają wstępu do szpitala, nawet gdy ich życie jest zagrożone. To raczej film o ludzkim odruchu, o tym, jak w jednym człowieku budzi się potrzeba otoczenia ramieniem słabszego, pomoc temu, kto bez naszej ingerencji przepadnie.

Labaki obsadziła naturszczyków, którzy szczerością biją na głową profesjonalnych aktorów, których dotąd w konkursowych filmach oglądaliśmy. Ciałem Zaina obdarzył Zain Alrafeea, który ma w sobie wszystko, czego możemy zapragnąć u bohatera: szczenięcy urok, wrodzoną błyskotliwość, ostry język i nieprzystające do jego wieku problemy. Kiedy spotyka na swojej drodze etiopską imigrantkę z dzieckiem, zdradza się z kolei z zaradności, życzliwości i poczucia obowiązku. Labaki jest sprytna, wie, jak poprowadzić historię, żebyśmy poczuli z bohaterem więź, która w pewnym momencie stanie się niewygodna. Jak rozliczyć Zaina z tego, do czego się posunie?

Wideo "Whitney" [trailer] (2018)

To pytanie, które wczoraj powracało w Cannes także za sprawą dokumentu Kevina Macdonalda "Whitney", poświęconego zmarłej w 2012 roku piosenkarce. Ale to nie jest wycinek z encyklopedii, fakty i mity z życia wielkiej gwiazdy. Nagrodzonego Oscarem reżysera interesuje raczej jej wpływ na emancypację czarnych i kobiet. Dopiero dzięki temu dokumentowi uświadomiłem sobie, że scena z "Bodyguarda" Micka Jacksona, w której Whitney Houston i Kevin Costner padają sobie w ramiona i całują się, kiedy kamera krąży dookoła nich, jest wzorowana na "Casablance". Ale nie chodzi o nawiązanie, tylko o przełomowy krok: czarna bohaterka dostała prawo zachowywać się, całować się i ścigać miłość tak samo jak jej białe odpowiedniczki. To dziś klasyk czarnej Ameryki.

Na głęboko zarysowanym tle społecznym Macdonald nie traci jednak Whitney z oczu. Docieka, co naprawdę stało się, że jej życie zakończyło się przedwcześnie, i dochodzi do szokujących odkryć. Jego rozmówcy decydują się na wyznanie przed kamerą, że Houston była w dzieciństwie molestowana seksualnie, ale nie przez meżczyznę. Sprawczynią była jej kuzynka, młodsza siostra Dianne Warwick, zmarła w 2008 roku Dee Dee Warwick. Ale Macdonald jest zbyt świadomym twórcą, żeby zrobić ze swojej bohaterki ofiarę. Nie ucieka przed jej grzechami, ale i nie z ich pomocą próbuje utrzymać uwagę widza. Dojrzałe kino wrażliwego człowieka, które ma szansę stać się hitem na miarę "Amy" Asifa Kapadii.

Wideo Premiera produkcji "Dogman" na festiwalu w Cannes, źródło: Associated Press/x-news

Przebojem może stać się także "Dogman" Matteo Garrone. To najbardziej hipsterski film festiwalu, w którym zdjęcia, scenografia, kostiumy i dobór aktorów składają się na jeden z najbardziej plastycznych obrazów roku. Garrone w końcu przestał kombinować z fantazjami, jak w nieudanym "Pentameronie", i powrócił do włoskiej rzeczywistości, którą odpowiednio podrasował. Postaci - tak ludzie, jak i psy - w jego filmie są tak charakterystyczne, że będą wam się śniły po nocach, a ci, którzy potrafią docenić szczegół, zatrzęsą się ze złości, gdy odkryją, że nigdzie w Internecie nie można dostać ciuchów, jakie oglądamy na ekranie. W historii człowieka, który zarabia na życie opieką nad psami i handlem kokainą, można dopatrzyć się moralitetu o niewydolności prawa, odjechanej narkotycznej wizji rodem z filmów Danny’ego Boyle’a, jak i przygnębiającego dramatu o tym, że urodzenie determinuje to, jak spędzimy życie.

Wideo "Dogman": Trailer

Artur Zaborski, Cannes