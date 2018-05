"Zimna wojna": Owacja na stojąco w Cannes

W czwartek, 10 maja, na festiwalu filmowym w Cannes premierę miała "Zimna wojna", nowy film Pawła Pawlikowskiego, reżysera nagrodzonego Oscarem za "Idę".

Borys Szyc, Joanna Kulig i Paweł Pawlikowski na czerwonym dywanie w Cannes /Andreas Rentz /Getty Images

Film pokazany został w konkursie głównym, w którym najważniejszą nagrodą jest Złota Palma.

"Zimna wojna" spotkała się z niezwykle życzliwym przyjęciem wśród festiwalowej publiczności, dobrze o filmie piszą też zagraniczny krytycy. Po pokazie twórcy filmu zostali przez publiczność nagrodzeni kilkuminutową owacją na stojąco.

"Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego jest słodko-gorzką, niesamowicie uroczą balladą opowiadającą o dwójce osób, która nie może bez siebie wytrzymać, ale gdy są razem, też nie układa im się najlepiej. Romantyczny, ale i bardzo realistyczny film o destrukcyjnej sile miłości, rozgrywa się na płaszczyźnie niemal dwóch dekad. Główni bohaterowie: pianista Wiktor oraz piosenkarka i tancerka Zula to Polacy funkcjonujący pomiędzy Warszawą i Paryżem, starający się pogodzić swoje artystyczne pasje z łączącym ich uczuciem" - pisze o filmie serwis Hollywood Reporter.



"Pomimo momentów radości, emocji w ich ekstremalnym wyrazie, film jest jednocześnie smutny, co sprawia, że można go odbierać jako komediodramat. Główni bohaterowie sprawiają wrażenie kompletnie do siebie nie pasować, ale jest coś niezwykle pięknego w oglądaniu niemal 90 minut walki, którą prowadzą, aby być razem w ciągu kolejnych dwudziestu lat życia. Ostatecznie całkowicie zapominając, co na początku do siebie czuli" - to z kolei opinia Davida Ehrlicha z Indiewire.

Premierę w Cannes odnotowała również na swoim profilu na Facebooku firma Opus Film, producent "Zimnej wojny".



"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego może być trzecim filmem wyreżyserowanym przez Polaka, który sięgnie po główny laur jednej z najważniejszych imprez filmowych świata. Dotychczas Złotą Palmę zdobywali: w 1981 roku Andrzej Wajda za "Człowieka z żelaza" i w 2002 roku Roman Polański za polsko-francuską produkcję "Pianista".

"Zimna wojna" opowiada historię trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. W główne role wcielają się w filmie Tomasz Kot i Joanna Kulig, którym na ekranie partnerują Agata Kulesza i Borys Szyc. Wydarzenia pokazane w "Zimnej wojnie" rozgrywają się latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.

Paweł Pawlikowski jest reżyserem i autorem scenariusza "Zimnej wojny". Napisał go wraz z nieżyjącym już Januszem Głowackim przy współpracy z Piotrem Borkowskim. Za scenografię do filmu odpowiadają Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński. Autorem zdjęć jest Łukasz Żal. Zdjęcia do filmu powstały między styczniem a sierpniem 2017 roku. Ekipa kręciła film w Polsce, we Francji i Chorwacji. Producentem filmu jest Ewa Puszczyńska ze studia Opus Film, a dystrybutorem firma Kino Świat.