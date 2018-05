"The House That Jack Built" Larsa von Triera: Jest pierwszy zwiastun

Nowy film Larsa von Triera "The House That Jack Built" zostanie pokazany premierowo w poniedziałek na festiwalu filmowym w Cannes. Pojawił się pierwszy zwiastun produkcji.

Matt Dillon w filmie "The House That Jack Built"

"The House that Jack Build" miał być początkowo 8-odcinkowym serialem, który wieloletni producent von Triera, Peter Aalbak Jensen, określił kiedyś jako "rzecz bez precedensu".



Głównym bohaterem rozgrywającego się w USA w latach 70. na przestrzeni 12 lat "The House That Jack Built" będzie seryjny morderca, jednak inaczej niż w przypadku standardowych kryminałów historia opowiadana będzie nie z perspektywy ofiary, tylko zabójcy.



W nowym dziele duńskiego skandalisty zobaczymy m.in. Matta Dillona i Umę Thurman.



"Wybrałem Matta i Umę, ponieważ nie potrafią czytać" - von Trier przyznał z właściwym sobie sarkazmem. "Było bardzo wielu aktorów, którym wysłaliśmy scenariusz, który powiedzieli, że zrobiliby wszystko, byle tylko móc ze mną pracować. Jednak nie przy tym filmie" - ujawnił Duńczyk.



Dillon wcieli się w tytułowego seryjnego mordercę, Umie Thurman przypadnie w udziale rola jednej z jego pięciu ofiar. W pozostałych rolach wystąpią: Siobhan Fallon Hogan, Sofie Gråbøl i Riley Keough.

Lars von Trier przyznał w marcu, że "The House that Jack Build" będzie najbrutalniejszym filmem, jaki nakręcił.

