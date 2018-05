Paweł Pawlikowski z nagrodą w Cannes

Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera na 71. festiwalu filmowym w Cannes. Złota Palma trafiła do rąk japońskiego reżysera Kore-edy Hirokazu za film "Shoplifters".

Paweł Pawlikowski ("Zimna wojna") z nagrodą za najlepszą reżyserię AFP

Pawlikowski podziękował za nagrodę, zwracając uwagę, że to pierwszy od wielu lat polski film, który brał udział w Konkursie Głównym festiwalu. "To bardzo dobra wiadomość, a trzeba nam teraz w Polsce dobrych wiadomości" - powiedział reżyser, który zadedykował nagrodę współscenarzyście obrazu Januszowi Głowackiemu.

Akcja "Zimnej wojny" rozgrywa się na przełomie lat 50. i 60. XX wieku w stalinowskiej Polsce. Na tym tle rozegra się historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć. Jednym z głównym bohaterów filmu jest muzyka, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich bardów minionego wieku.



- Każdy element filmowej gramatyki tak działa. Jak w zegarku - wszystko jest po coś. Nie ma miejsca na przypadek ani na samopas. Muzyka wypełnia ekran, ale każdy z utworów wnosi coś innego - ludowe pieśni, jazz, rock’n’roll rozbudzają emocje, a jednocześnie mają swoje osobne funkcje. Muzyka staje się formą buntu, opisem ekranowej rzeczywistości, etnograficzną ciekawostką, ucieczką przed rzeczywistością, komentarzem. Kapitalnie wypadają sceny, kiedy tęskne utwory mienią się całą gamą emocji, piękna, życia, ale obraz pozostaje czarno-biały. Ta feeria pozostanie już na zawsze przykryta szarością, tak samo jak uczucie głównych bohaterów - pisał z Cannes Artur Zaborski.



Gala wręczenia nagród 71. edycji festiwalu filmowego w Cannes rozpoczęła się tradycyjnie od prezentacji członków jury. Cate Blanchett rozpoczęła swój występ od przywitania w języku francuskim, przewodnicząca jury wspomniała potem nazwiska dwóch reżyserów, którzy z powodów politycznych nie mogli być obecni w Cannes: to Irańczyk Jafar Panahi oraz Rosjanin Kiriłł Sieriebriennikow.

Zanim poznaliśmy laureatów filmowych nagród, na scenę wkroczyła Asia Argento, która w emocjonalnym wystąpieniu przyznała, że w 1997 roku została w Cannes zgwałcona przez Harveya Weinsteina. "Wiecie, kim jesteśmy. Ale my też wiemy, kim jesteście. Nie unikniecie kary" - zadeklarowała Argento, wywołując owację od zgromadzonej na sali widowni.

Złotą Palmę otrzymał japoński reżyser Kore-eda Hirokazu za film "Shoplifters". To spora niespodzianka, krytycy typowali bowiem innych twórców jako faworytów do najważniejszej nagrody.

Zdjęcie Kore-eda Hirokazu ze Złotą Palmą / AFP

Druga co do ważności nagroda festiwalu - Grand Prix - trafiła do rąk Spike’a Lee za film "BlackKlanman". Reżyser zwrócił na aktualną w kontekście bieżącej polityki wymowę swego filmu. "Kiedy dziennikarze pytają mnie, jaka jest teraz sytuacja w USA, odpowiadam, że nie wiem, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych" - powiedział Lee, który dodał, że odbiera nagrodę "w imieniu republiki Brooklyn w Nowym Jorku".

Nagroda Jury trafiła do rąk libijskiej reżyserki Nadine Labaki za film "Kafarnaum". W długiej, emocjonującej przemowie Labaki podziękowała m.in. swojej ojczyźnie, która "przyjęła najwięcej uchodźców ze wszystkich krajów na świecie".

Wysłannik Interii w Cannes, Artur Zaborski, pisał po premierze, że "Kafarnaum" o "kryzysie migracyjnym mówi więcej, niż filmy z pięciu ostatnich lat razem wzięte". Bohaterem obrazu jest Zain, nastoletni chłopiec, którego poznajemy, gdy wytacza proces rodzicom za to, że go poczęli. Jest przekonany, że dorośli, którzy pamiętają, w jakich warunkach przyszło im się wychowywać, nie powinni skazywać na powtórkę ich historii innych.



Nagroda dla najlepszej aktorki powędrowała do rąk pochodzącej z Kazachstanu Samal Jesliamowej za rolę w filmie "Akya" w reżyserii Siergieja Dworcewoja. Złotą Palmę dla najlepszego aktora otrzymał Marcello Fonte - odtwórca głównej roli w filmie Matteo Garrone "Dogman".

Zdjęcie Niespodziewana laureatka Złotej Palmy dla najlepszej aktorki - Samal Jesliamowa / AFP

Nagroda za najlepszy scenariusz trafiła do autorów dwóch filmów: Alice Rohrwacher za "Lazzaro Felice" oraz rodzinnego duetu: Jafara Panahiego i jego córki Nader Saeivar za film "3 Faces". Saeivar podziękowała w imieniu nieobecnego ojca za zaproszenie do Cannes i możliwość zaprezentowania jego najnowszego obrazu.

Specjalną Złota Palmę - po raz pierwszy w historii festiwalu - otrzymał Jean-Luc Godard za film "Le livre d’image". Jury zdecydowało się na stworzenie specjalnego wyróżnienia, chcąc uhonorować wkład francuskiego reżysera w rozwój historii kina.

Cannes 2018: Laureaci



Złota Palma: Kore-eda Hirokazu (“Shoplifters")

Grand Prix: Spike Lee ("BlackKlansman")

Nagroda Jury: Nadine Labaki ("Kafarnaum")

Specjalna Złota Palma: Jean-Luc Godard ("Le livre d’image")

Najlepsza reżyseria: Paweł Pawlikowski ("Zimna wojna")

Najlepszy scenariusz: Alice Rohrwacher ("Lazzaro Felice") oraz Nader Saeivar i Jafar Panahi ("3 Faces")

Najlepsza aktorka: Samal Jesliamowa ("Ayka")

Najlepszy aktor: Marcello Fonte ("Dogman")