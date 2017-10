1 10

Mnóstwo emocji i owacje na stojąco - w ósmym odcinku najnowszej edycji show uczestnicy naprawdę zaskoczyli jurorów! Pierwsza na scenę, jako Alice Cooper, wkroczyła Anna Dereszowska. Wykonała "School’s Out". - Odwzorowałaś ten rodzaj poruszania się na scenie, przygarbienia, wypchnięcie bioder do przodu - to wszystko było świetne. Do tego świetna praca, jeśli chodzi o głos. Znakomity występ - chwalił aktorkę Bartek Kasprzykowski.