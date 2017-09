1 9

Jako pierwszego w czwartym odcinku show zobaczyliśmy na scenie Kacpra Kuszewskiego. Wcielił się w Missy Elliott. Postać wokalistki i utwór "Get Ur Freak On", jak sam stwierdził - jest w estetyce bardzo odległej od jego własnej. - Ty jesteś po prostu fachura. To jest nieprawdopodobne.(…) Nie jestem w stanie rozpoznać, kto jest w środku. Mimo tych wszystkich ekwilibrystyk i bujania na sznurze, cały czas nie wypadłeś z rytmu, nie straciłeś oddechu, trzymałeś tonację, łudząco podobny do oryginału głos - nie mogła wyjść z podziwu Małgorzata Walewska.